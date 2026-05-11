Telephone And Data Systems legte Quartalsergebnis vor

Telephone And Data Systems hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Telephone And Data Systems ein EPS von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 309,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 73,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at