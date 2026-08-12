Telos legte Quartalsergebnis vor

Telos hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at