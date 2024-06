Tempus AI legt fulminanten Börsenstart hin: Entwickelt sich das Google-Investment zum neuen KI-Giganten?

• Tempus AI mit starkem Börsendebüt• Fokus: Einsatz von KI zur Verarbeitung medizinischer Daten• Prominente Investoren an Bord

Tempus AI hat am Freitag den Sprung aufs Börsenparkett gewagt und direkt überzeugt. Nach einem zuvor bereits von 35 auf 37 US-Dollar angehobenen Ausgabepreis wurde der Erstkurs bei 40 US-Dollar markiert, im Handelsverlauf legte der Anteilsschein dann zeitweise 15 Prozent zu. Zum Handelsende stand noch ein Plus von 8,78 Prozent an den Kurstafeln, bei 40,25 US-Dollar beendete die Tempus AI-Aktie ihren ersten Handelstag an der NASDAQ.

Prominente Investoren an Bord

Wie Reuters unter Berufung auf Daten von PitchBook berichtet, verfügt das 2015 gegründete Unternehmen über eine Reihe durchaus prominenter Investoren. Neben der Alphabet-Tochter Google haben auch der Investmentmanager Franklin Templeton und T Rowe Price Anteile an dem Unternehmen. Auch Softbank ist Reuters zufolge bei Tempus AI investiert.

KI für medizinische Daten

Tempus AI ist ein Technologieplattformunternehmen, das künstliche Intelligenz (KI) zur Verarbeitung medizinischer Daten einsetzt. Eigenen Angaben zufolge verfügt Tempus AI über eine der weltweit größten Bibliotheken klinischer und molekularer Daten und ein Betriebssystem, das diese Daten zugänglich und nutzbar mache. Damit ermöglicht Tempus Ärzten, "nahezu in Echtzeit datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um eine personalisierte Patientenversorgung zu gewährleisten", heißt es auf der Website des Unternehmens. Parallel dazu erleichtere Tempus die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung optimaler Therapeutika.

In einem Telefoninterview, aus dem Bloomberg zitiert, erklärte Eric Lefkofsky, der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, dass die positive Aufnahme der Aktie durch die Anleger "darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen zum ersten Mal überhaupt erkennen, dass es all diese unglaublichen Hintergrundtechnologien einschließlich generativer KI und großer Sprachmodelle gibt, die es uns ermöglichen, endlich Technologie in die Gesundheitsversorgung zu bringen". Seiner Ansicht nach sei es "irgendwie traurig, dass das Gesundheitswesen Technologien nicht so schnell übernommen hat wie andere Branchen, insbesondere wenn am anderen Ende so viele Patienten leiden", so Lefkofsky weiter.

KI-Titel im Hype

KI-Aktien haben in den vergangenen Monaten am Finanzmarkt einen regelrechten Hype erlebt. Neben dem prominentesten Beispiel NVIDIA und anderen Herstellern von KI-Chips haben auch Vertreter anderer Branchen, die einen KI-Bezug haben, an der Börse stark performt. Mit Tempus AI rückt nun eine neue Investmentoption ins Visier der Anleger. Ob der Hype des Börsengangs den Anteilsschein weiter antreiben wird, bleibt abzuwarten.





