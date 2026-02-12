Tera Software präsentierte Quartalsergebnisse

Tera Software äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Tera Software im vergangenen Quartal 591,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 147,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tera Software 238,9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at