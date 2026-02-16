Terumo legte Quartalsergebnis vor

Terumo hat am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 23,96 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 296,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,55 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at