Tesla gibt Termin für Veröffentlichung seines Cybertrucks bekannt

Musk verkündet das Datum der Veröffentlichung

Es ist soweit. Elon Musk kündigte via Twitter an, dass Tesla seinen ersten "Cybertruck" vorstellen wird. Er sollte erstmals in diesem Sommer enthüllt werden, der Termin wurde jedoch auf das vierte Quartal verschoben. Nun steht der Termin fest: Am 21. November 2019 will der Autobauer seinen ersten elektrischen Pickup präsentieren.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory - Elon Musk (@elonmusk) 6. November 2019

Bereits seit 2013 sprach Elon Musk immer wieder von seinem Vorhaben einen elektrischen Pickup entwickeln zu wollen und arbeitete insgesamt sechs Jahre an der Umsetzung seiner Vorstellungen. Nun steht die Veröffentlichung kurz bevor und die Gerüchte mehren sich. Demnach soll der Tesla-Pickup sechs Sitzplätze haben und ab einem Preis von 50.000 US-Dollar zu kaufen sein. Die Reichweite soll je nach Version zwischen 400 bis 500 Meilen betragen und die teuerste Variante soll dabei die höchste Reichweite dank einem Dual-Motor bieten.

Die Los Angeles Motor Show

Stattfinden soll die Vorstellung des Cybertrucks in Los Angeles in der Nähe der Space-X-Raketenfabrik. Wenn es nach Elon Musk geht, wird der Truck alle Erwartungen übertreffen, wie The Verge berichtet. So soll der Cybertruck mehr Leistung als ein Porsche 911 und mehr Alltagsnutzen als ein Ford F-150, einem der beliebtesten Pickups in den USA, haben. Darüber hinaus soll besonders auch das Äußere für Aufmerksamkeit sorgen, denn der Cybertruck soll aussehen, als sei er dem Film Blade Runner entsprungen. Das besondere Design für den neuen Truck soll in den Tesla-Design-Studios in Los Angeles entstanden sein und deswegen wird die erste Vorführung auch in der Stadt an der Westküste stattfinden. Elon Musk hat den Termin für die Vorstellung seines Pickups direkt vor den Start der Los Angeles Motor Show gelegt und macht damit den Eindruck, als möchte Tesla Ford die Show stehlen. Denn Ford will auf der US-Automesse seinen ersten elektrischen SUV vorstellen.

Redaktion finanzen.at