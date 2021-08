Tesla-Konkurrenten: Li Auto lässt NIO und Xpeng bei Auslieferungen hinter sich

• NIO liegt im Jahresverlauf vorn• Li Auto schneidet im Juli am besten ab• Li Auto-Aktie performt am besten

E-Autostartups Li Auto, NIO und Xpeng

Li Auto, NIO und Xpeng sind chinesische Elektroauto -Startups. Das Unternehmen Li Auto Inc., oder auch Lixiang, wurde im Jahr 2015 gegründet. Der chinesische Autohersteller spezialisiert sich auf Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite. Auch in Zukunft will das Unternehmen, laut eigener Website, seine Produktlinie durch die Entwicklung neuer Fahrzeuge, darunter BEVs und EREVs, erweitern. Im Mai 2021 brachte Li Auto sein erstes Modell, den Li ONE, auf den Markt: "ein sechssitziger, großer Premium-Elektro-SUV, der mit einem System zur Reichweitenverlängerung und fortschrittlichen intelligenten Fahrzeuglösungen ausgestattet ist."

Das chinesische Startup NIO wurde im Jahr 2014 in China gegründet. Heute hat das Unternehmen neun Standorte auf der Welt, darunter zum Beispiel in Shanghai, München, Oslo und Oxford. "Wir bauen intelligente Elektrofahrzeuge, bieten erstklassige Dienstleistungen und entwickeln innovative Ladelösungen", so die Unternehmenswebsite. Bis heute hat das Unternehmen, welches von William Li geleitet wird, sieben Elektroautos entwickelt.

Xpeng Motors, oder Xiaopeng Motors, ist einer der führenden Hersteller und Entwickler von intelligenten Elektrofahrzeugen in China und wurde 2014 gegründet. "Wir entwerfen, entwickeln, produzieren und vermarkten intelligente Elektrofahrzeuge, die nahtlos mit fortschrittlichen Internet-, KI- und autonomen Fahrtechnologien integriert sind", heißt es auf der Unternehmenswebsite. Heute beschäftigt das Unternehmen über 3.600 Mitarbeiter, von denen ganze 43 Prozent in Bereichen der Forschung und Entwicklung arbeiten.

Im Juni lag Li Auto weiter hinten

Noch im Juni verzeichnete der Elektroautohersteller NIO einen Monatsrekord von 8.083 Fahrzeugauslieferungen. Damit lag das Unternehmen vor seinen beiden Konkurrenten. Im Juli jedoch wurden nur noch 7.931 Fahrzeuge ausgeliefert. Xpeng konnte im Juli einen monatlichen Rekord von 8.040 ausgelieferten Fahrzeugen verzeichnen. Damit lag das Startup jedoch immer noch 549 Fahrzeuge hinter dem Konkurrenten Li Auto, nachdem die Chinesen bereits im Juni mit 1.000 Fahrzeugen weniger hinter Li Auto lagen. Im bisherigen Jahresverlauf können Xpeng und NIO ihre Platzierung vor Li Auto allerdings noch behaupten: Xpeng hat mit 38.778 Fahrzeugen etwas mehr Autos ausgeliefert als Li Auto mit 38.743. NIO hat unterdesssen über 10.000 Fahrzeuge mehr unters Volk gebracht als seine beiden Konkurrenten. Die genauen Ergebnisse für das zweite Quartal wird das Unternehmen am 11. August veröffentlichen.

Li Auto übertrifft zwei Konkurrenten im Juli

Zum ersten Mal übertrifft das Unternehmen Li Auto in puncto Auslieferungen die Zahlen des Konkurrenten NIO und schon zum zweien Mal in Folge die des Startups Xpeng. Li Auto hat im Juli 8.589 Hybrid-Elektroautos, des Li One-Fahrzeugs, ausgeliefert. Auch die Aktien von Li Auto haben unter den drei Konkurrenten, die allesamt in den USA börsennotiert sind, bisher am besten abgeschnitten. Li Auto verzeichnet in diesem Jahr an der NYSE ein Plus von 5,27 Prozent, während die Aktien von NIO im gleichen Zeitraum um 10,05 Prozent gefallen sind und die von Xpeng etwa 3,76 Prozent verloren haben.

E. Schmal / Redaktion finanzen.at