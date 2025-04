Trotz Aktienplatzierung: NIO-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme

• NIO schließt Kapitalmaßnahme erfolgreich ab• Frisches Geld für Wachstum und Bilanzstärkung• NIO-Aktie mit Verlusten

Wie der E-Autobauer NIO am Montag per Pressemitteilung bekanntgab, hat das Unternehmen die zuvor angekündigte Aktienplatzierung im Wert von rund 4,03 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 516 Millionen US-Dollar) abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme wurden insgesamt 136,8 Millionen Stammaktien der Klasse A zu einem Preis von jeweils 29,46 Hongkong-Dollar je Aktie ausgegeben. Das Angebot richtete sich ausschließlich an Investoren außerhalb der USA und die Platzierungsaktien "dürfen in den Vereinigten Staaten [...] weder angeboten noch verkauft werden", heißt es in der Unternehmensmitteilung. Die an der US-Börse NYSE gelisteten NIO ADR geben im Montagshandel dennoch zeitweise um 14,48 Prozent auf 3,305 US-Dollar nach.

Frisches Geld für strategisches Wachstum

Die Transaktion wurde durch ein Konsortium internationaler Investmentbanken begleitet, darunter asiatische Niederlassungen von Morgan Stanley, Deutsche Bank und UBS. Mit dem eingenommenen Geld sollen die Kapitalbasis von NIO gestärkt und die strategischen Wachstumspläne im globalen Markt für intelligente Elektrofahrzeuge unterstützt werden.

Verluste der NIO-Aktie auch wegen anhaltendem Zollbeben

Die am Montag an der NYSE verbuchten Verluste bei der NIO-Aktie dürften jedoch nicht nur der abgeschlossenen Kapitalmaßnahme, sondern auch der generell schlechten Stimmung an den Börsen weltweit zuzuschreiben sein. So zwingt der sich zuspitzende Handelskrieg am Montag die Kurse weltweit in die Knie. Aktien aus China leiden dabei besonders, da Anleger aufgrund der hohen US-Zölle gegen Waren aus dem Reich der Mitte und der von Peking verhängten Gegenzölle insbesondere ihre Engagements in China-Titeln reduzieren.

