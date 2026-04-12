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12.04.2026 19:01:00

Tesla's Big Rig Could Be a Big Success and Still Disappoint

If at first you don't succeed, try, try again. While Tesla's (NASDAQ: TSLA) first foray into trucks was its polarizing, entirely unsuccessful Cybertruck, its second attempt is likely to be something very different. Tesla's electric Semi, the Class 8 truck, aims to disrupt an entirely new market for the company and, hopefully, be much more successful than the Cybertruck's effort to disrupt Detroit truckmakers.Here's the problem: Expectations might be too high. In fact, even if Tesla's Semi is a big success, it might still disappoint investors in the near term.Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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