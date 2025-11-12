Tetra Tech Q4 EPS Rises

(RTTNews) - Tetra Tech, Inc. (TTEK) reported fourth-quarter operating income of $181.3 million on Wednesday, compared to $143.3 million last year.

Earnings per share for the period was $0.48, compared to $0.35 per share last year. Adjusted earnings per share were $0.45, compared to $0.38 per share last year.

Revenues for the quarter were $1.33 billion, compared to $1.37 billion last year. Revenue excluding USAID/DOS was $1.23 billion, compared to $1.16 billion last year.

Dan Batrack, Chairman and CEO, commented, "We finished fiscal 2025 with another strong quarter resulting in record net revenue, record operating income, and significant operating margin expansion. These all-time high results were driven by the continued strong demand for our differentiated high-end consulting services in resilient water management and digital water automation. Our strategy focused on essential water and environmental services has allowed us to successfully navigate the recent changes in U.S. federal government priorities as we achieved record financial performance for 2025."

For fiscal 2026, Tetra Tech expects net revenue to range from $4.05 billion to $4.25 billion and earnings guidance to range from $1.40 to $1.55. The fiscal 2026 guidance for net revenue projects a range of 5% to 11% year-over-year growth, excluding fiscal 2025 USAID / DOS and episodic disaster recovery activities.

For the first quarter of fiscal 2026, Tetra Tech expects net revenue to range from $950 million to $1.0 billion and EPS to range from $0.30 to $0.33.