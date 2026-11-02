Tetra Technologies Aktie
WKN: 880267 / ISIN: US88162F1057
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02.11.2026 23:08:59
TETRA Technologies, Inc. Reveals Increase In Q3 Income
(RTTNews) - TETRA Technologies, Inc. (TTI) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $6.848 million, or $0.05 per share. This compares with $4.151 million, or $0.03 per share, last year.
Excluding items, TETRA Technologies, Inc. reported adjusted earnings of $8.822 million or $0.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $167.951 million from $153.239 million last year.
TETRA Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.848 Mln. vs. $4.151 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.03 last year. -Revenue: $167.951 Mln vs. $153.239 Mln last year.
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