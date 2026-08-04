TG Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

TG Therapeutics stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat TG Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 240,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 70,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at