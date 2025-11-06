Thaicom hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Thaicom hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Thaicom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 500,0 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 614,1 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at