Thaicom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thaicom hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 500,0 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 614,1 Millionen THB in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at