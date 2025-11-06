|
Thaicom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Thaicom hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 500,0 Millionen THB – das entspricht einem Minus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 614,1 Millionen THB in den Büchern gestanden hatten.
