Thangamayil Jewellery hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Thangamayil Jewellery präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,82 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -6,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,11 Milliarden INR – ein Plus von 44,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thangamayil Jewellery 11,81 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
