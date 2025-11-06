|
06.11.2025 06:31:29
Thayer Ventures Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Thayer Ventures Acquisition A hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 55,5 Millionen USD – eine Minderung von 19,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 69,1 Millionen USD eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
