15.11.2025 14:10:00
The 2026 COLA Is Set -- Here's the Good and Bad News for Social Security Recipients
The rules that dictate federal programs are rarely set in stone. Rather, the regulations governing these programs are, more often than not, quite fluid -- constantly adapting to changes in the broader economy.One program that millions of Americans monitor closely is Social Security. Perhaps the biggest reason is that each year, beneficiaries receive a cost-of-living adjustment (COLA).While the recent government shutdown delayed the official COLA announcement, Social Security recipients now know they will be receiving a 2.8% increase to their benefit checks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
