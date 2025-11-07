:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
07.11.2025 23:00:00
The 2026 Social Security COLA Might Not Be Your Only Benefit Boost Next Year If You Fall Into 1 of These 3 Groups
We tend to see getting more money as a good thing. But when you're talking about Social Security benefits that serve as your primary source of retirement income, it's hard not to feel a little disappointed when you hear that the average check will only grow by $56 per month next year. It's possible to receive a little more than this, though it still might not be enough to cover the higher costs you may be facing due to increased inflation. However, if you fall into one of the three groups below, you could see a second benefit bump in 2026, and it might be more significant than the cost-of-living adjustment (COLA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.