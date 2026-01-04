Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
04.01.2026 06:00:00
The 5 Hottest Robinhood Stocks to Kick Off 2026
The popular online brokerage Robinhood has given rise to a whole new generation of retail investors who are active and invested in the market, and this group has significantly more influence than it did a decade ago. Now, retail can influence stocks, which is why all investors need to keep tabs on where the retail winds are blowing.Robinhood regularly provides data on the most-owned stocks on its platform. Here are the five hottest stocks on Robinhood as we kick off 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhoodmehr Nachrichten
|
01.01.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Robinhoodmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Robinhood
|97,92
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.