Ai Holdings Aktie

Ai Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.12.2025 16:11:00

The AI Stock That's Secretly Crushing Nvidia

When most investors think of an artificial intelligence stock, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the name that comes to mind. And understandably so. Not only is the company's technology the heart and soul of most AI data centers, but Nvidia shares have dished out the most widespread gains to the greatest number of shareholders.Nothing lasts forever, though. As time marches on, other companies catch up with market leaders, delivering outsized gains to their investors. And one artificial intelligence name that's come on strong enough since early last year to outperform Nvidia's stock is Alibaba (NYSE: BABA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ai Holdings Corp 2 816,00 0,18% Ai Holdings Corp
NVIDIA Corp. 156,10 1,21% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen