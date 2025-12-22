Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
22.12.2025 16:11:00
The AI Stock That's Secretly Crushing Nvidia
When most investors think of an artificial intelligence stock, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the name that comes to mind. And understandably so. Not only is the company's technology the heart and soul of most AI data centers, but Nvidia shares have dished out the most widespread gains to the greatest number of shareholders.Nothing lasts forever, though. As time marches on, other companies catch up with market leaders, delivering outsized gains to their investors. And one artificial intelligence name that's come on strong enough since early last year to outperform Nvidia's stock is Alibaba (NYSE: BABA).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:02
|Montagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
18:02
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
18:02
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: S&P 500 beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 klettert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 816,00
|0,18%
|NVIDIA Corp.
|156,10
|1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.