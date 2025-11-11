Bancorp Aktie

WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051

11.11.2025 02:18:15

The Bancorp: Building the Pulse of Digital Finance One Partnership at a Time

On November 3, 2025, Lisanti Capital Growth, LLC disclosed a new position in The Bancorp (NASDAQ:TBBK), acquiring 98,156 shares in a trade estimated at $7.35 million. According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 3, 2025, Lisanti Capital Growth, LLC reported a new stake in The Bancorp (NASDAQ:TBBK). The fund acquired about 98,156 shares, corresponding to an estimated $7.35 million in transaction value based on the period's average price. This brings the fund's total reported U.S. equity holdings to 105 positions.
