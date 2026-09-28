Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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28.09.2026 06:00:18
The bargain between shareholders and companies is being eroded
Investor protections are good for the market as a whole and must be defendedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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