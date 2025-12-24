NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
24.12.2025 07:47:00
The Best Media Stock to Buy With $100 Right Now
On Nov. 5, 2025, The New York Times Co. (NYSE: NYT) posted strong results in its third-quarter 2025 earnings report. They included revenue climbing 9.5% year over year, digital subscriptions rising 14% for a total subscriber base of 12.3 million, and a 20% increase in digital ad revenue.The media company followed that up a few weeks later by declaring a regular quarterly dividend of $0.18 per share for Class A and B shareholders, payable on Jan. 16, 2026. The announcement contributed to share prices surging throughout December 2025, and it hasn't slowed down yet.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,40
|-1,72%