:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
31.10.2025 13:51:00
The biggest risks of 2025 turned out to be no threat at all
Worries about bond yields, the Fed hiking interest rates and trade wars transpired not to threaten 2025 investment returns in the end.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
