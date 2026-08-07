The Brinks Company legte Quartalsergebnis vor

The Brinks Company stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Brinks Company noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,39 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,09 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,39 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at