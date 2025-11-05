Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
05.11.2025 15:03:00
The bullish case for Amazon’s stock builds even further thanks to these two factors
Amazon’s cloud-computing business could pick up more steam given new developments at major customers Anthropic and Pinterest.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bullishmehr Nachrichten
|
01.09.25
|Some more thoughts on the ARKK-Bullish trade (Financial Times)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
15.08.25
|Bullish-Aktie dreht ins Minus: Bullish-Gründer werden zu Multimilliardären (finanzen.at)
|
14.08.25
|Bullish-IPO: Handelsstart an der NYSE mehr als geglückt - Bullish-Aktie explodiert (finanzen.at)
|
13.08.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Bullish-Euphorie nach gelungenem Börsendebüt etwas gebremst (dpa-AFX)
|
13.08.25
|MÄRKTE USA/Zinshoffnungen stützen Börse - Bullish mit fulminantem IPO (Dow Jones)
|
13.08.25
|AKTIE IM FOKUS: Bullish gehen zum Börsendebüt durch die Decke (dpa-AFX)
Analysen zu Bullishmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bullish
|48,32
|5,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.