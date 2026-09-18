Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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18.09.2026 19:05:17
The Dow Is Down for a Third Straight Week and the Nasdaq Is Somehow Up
Stocks drifted lower Friday as the 10-year Treasury yield climbed back above 5%, capping a week in which the Federal Reserve raised interest rates for the first time in three years.
The Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) slipped 0.1% as of 12:06 p.m. ET, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 0.2%, and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) dropped 0.4%. Only seven of the Dow's 30 components traded higher.
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