06.11.2025 06:31:29
The Eastern: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
The Eastern hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,460 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,35 Prozent auf 55,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Eastern 71,3 Millionen USD umgesetzt.
