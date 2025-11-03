Ensign Group Aktie
WKN DE: A0MSST / ISIN: US29358P1012
|
03.11.2025 22:58:24
The Ensign Group, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - The Ensign Group, Inc. (ENSG) released earnings for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $83.84 million, or $1.42 per share. This compares with $78.44 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, The Ensign Group, Inc. reported adjusted earnings of $96.47 million or $1.64 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.61 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 19.4% to $1.29 billion from $1.08 billion last year.
The Ensign Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $83.84 Mln. vs. $78.44 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $1.34 last year. -Revenue: $1.29 Bln vs. $1.08 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $6.48 - $6.54 Full year revenue guidance: $5.05 - $5.07 Bln
