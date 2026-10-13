13.10.2026 11:02:15

The Forces Driving Up Bond Yields Take a Troubling Turn

Some analysts say investors are demanding a higher “term premium” to buy government debt, reflecting growing worries about debt levels and deficits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX und DAX höher -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich vor dem Wochenende höher. An den Märkten in Asien geht es am Freitag wieder aufwärts.
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