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13.10.2026 11:02:15
The Forces Driving Up Bond Yields Take a Troubling Turn
Some analysts say investors are demanding a higher “term premium” to buy government debt, reflecting growing worries about debt levels and deficits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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