The Global legte Quartalsergebnis vor

The Global veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7,95 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei The Global noch ein Gewinn pro Aktie von 24,19 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat The Global in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at