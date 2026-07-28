The Hanover Insurance Group Aktie

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WKN: A0ESNN / ISIN: US4108671052

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28.07.2026 22:41:50

The Hanover Insurance Group Reports Increase In Q2 Income

(RTTNews) - The Hanover Insurance Group (THG) reported earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $191.6 million, or $5.38 per share. This compares with $157.1 million, or $4.30 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.4% to $1.726 billion from $1.654 billion last year.

The Hanover Insurance Group earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $191.6 Mln. vs. $157.1 Mln. last year. -EPS: $5.38 vs. $4.30 last year. -Revenue: $1.726 Bln vs. $1.654 Bln last year.

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