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06.10.2026 06:00:09
The Hidden Policies That Power China’s Export Boom
Huge tax breaks and a weak currency sustain exports, widen the government budget deficit and complicate the country’s efforts to rebalance its economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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