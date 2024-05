The Honest Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Honest Company hat am 08.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das The Honest Company ein Ergebnis je Aktie von -0,200 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent auf 86,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at