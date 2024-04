The INX Digital Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The INX Digital Company hat sich am 01.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 0,160 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 6,20 Millionen USD, befunden.

