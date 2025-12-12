Hut 8 Aktie

Hut 8 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ES40 / ISIN: US44812J1043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.12.2025 22:01:20

The Key Reason Why Hut 8 Plunged 12% Today

As of 3:45 p.m. ET, shares of Hut 8 Corp. (NASDAQ: HUT) are down 12%, a move that's significantly larger than similar downside moves we've seen in the crypto space today. A top Bitcoin miner with significant exposure to the world's largest cryptocurrency, price fluctuations are certainly one reason for today's decline. The price of Bitcoin has once again slid below the key $90,000 mark. This decline of more than 28% from Bitcoin's recent peak is suggestive that investors are taking a much more risk-off approach to certain sectors. If Bitcoin's decline continues, companies that hold significant amounts of Bitcoin on their balance sheets (mostly Bitcoin treasury companies and Bitcoin mining firms like Hut 8) could see continued downside from here. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hut 8 Corp Registered Shsmehr Nachrichten