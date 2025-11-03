Ausblick: Hut 8 zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hut 8 wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,165 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 54,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 59,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 92,1 Millionen CAD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,401 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,66 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 288,7 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 222,5 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at