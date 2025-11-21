Condo Aktie
WKN DE: A40HW5 / ISIN: SE0020845089
|
21.11.2025 11:02:00
The late Ozzy Osbourne’s swanky L.A. condo is for sale for $2.4 million
Ozzy Osbourne’s stunning West Hollywood, Calif., condo is on the market for $2.375 million, four months after the rock ‘n’ roll legend died in his native England.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Condo Holding AB Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Condo Holding AB Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnet Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.