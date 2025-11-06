The Mosaic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Mosaic stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,81 Prozent auf 3,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at