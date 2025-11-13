NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
13.11.2025 03:00:00
The Motley Fool Analysts Andy Cross, Emily Flippen, and Jason Moser on How Tariffs Are Impacting Intuitive Surgical's Profits Right Now
Intuitive Surgical's (NASDAQ: ISRG) latest earnings reveal how effectively managed companies can turn potential headwinds into tailwinds, even amid constantly shifting trade policies.The robotic surgery pioneer initially projected tariffs would hammer gross margins by 100 basis points but has since revised that estimate down to 70 basis points-a meaningful 30 basis point improvement that demonstrates the fluid nature of today's trade environment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JASON CO LTDmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JASON CO LTD
|736,00
|0,41%
|NOW Inc When Issued
|11,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.