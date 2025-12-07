RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
07.12.2025 15:00:26
The rise of parcel thefts: how to protect yourself from porch pirates
A couple of years ago, 31-year-old charity worker Nicki Wedgwood had ordered Christmas presents online for friends and family. When the packages were delivered to her in Hackney, east London, the driver left them in the lobby of her building rather than taking them directly to her flat. She spotted them as she popped out to a nearby shop and decided to pick them up when she came back. When she returned 10 minutes later, the boxes had been ripped open and their contents were gone.Wedgwood thinks she passed the thief in the hallway as she was leaving for the shop. "There was some random dude just inside the doorway, who had a Boris bike with him," she says. She had assumed he was a guest of one of her neighbours. "I said hello to him … I think he even said Merry Christmas."
Aktien in diesem Artikel
|RISE Inc.
|32,00
|-3,03%
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX eröffnet etwas leichter -- Ruhiger Start für DAX -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet mit Abgaben in die neue Woche, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.