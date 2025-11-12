NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
12.11.2025 17:07:00
The robots have won. The smart trade now is investing in companies that make them.
Amazon’s million-robot army ends the need for 160,000 new jobs. Walmart, Target and other retailers are reaching similar conclusions.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
