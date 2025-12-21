Broadcom Aktie

WKN: 913684 / ISIN: US1113201073

21.12.2025 14:00:00

The Secret to Finding the Next Broadcom Is Hiding in Plain Sight

Semiconductor company Broadcom (NASDAQ: AVGO) has enjoyed an incredible year, rising some 50% so far, even after a large pullback due to poorly received fourth-quarter results. This has investors searching for the next Broadcom, as who wouldn't want those incredible one-year returns?The secret to Broadcom's rise is tied to the custom artificial intelligence (AI) chips it's developing. These compete directly against Nvidia's (NASDAQ: NVDA) graphics processing units (GPUs), which are incredibly costly due to their impressive performance and flexibility. Broadcom's custom AI chips can outperform Nvidia's GPUs at a lower price point when the workload is set up properly, giving them a huge advantage at the cost of flexibility.Designing custom AI computing units is going to become more popular, as Nvidia's chips are far too expensive not to explore this avenue. While many companies are choosing to partner with Broadcom, others are opting to do it themselves. One of these companies is hiding in plain sight, and its recent release is incredibly promising.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
14:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
13:23 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
