NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
28.10.2025 12:30:00
The Smartest ETF to Buy With $1,000 Right Now
There's a dizzying array of exchange-traded funds (ETFs) listed in the U.S., and the number grows on a seemingly daily basis. While that sounds daunting in terms of evaluation and selection, there are steps investors can take to make these challenges less burdensome.New investors and those with small stakes, say $1,000 or thereabouts, can smooth their ETF shopping trips by knowing what they're looking for and embracing the familiar before setting out on their journeys. These days, growth stocks, including those with clear artificial intelligence (AI) ties, are top of mind for many investors.That's one factor making the Invesco Nasdaq 100 ETF (NASDAQ: QQQM) an alluring choice worthy of an investment of $1,000 or more. QQQM, which turned five years old earlier this month, also checks the familiarity box. Put simply, the ETF is the low-cost alternative to the famous Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). The differences are minor: QQQM charges 0.15% compared to QQQ's 0.20% annual expense ratio. The QQQ has a higher trading volume and tighter bid-ask spreads, which is why it's more appealing to frequent traders. The QQQM, with its lower expense ratio, is designed more for buy-and-hold investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
