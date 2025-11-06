NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
06.11.2025 10:50:00
The Smartest Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
Exciting developments are happening in artificial intelligence (AI). Companies are jockeying for position, building out data centers, and looking to stake their claim as AI transforms life as we know it.As the race for AI supremacy intensifies, attention is being drawn to prominent names like OpenAI and Nvidia. But don't overlook Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), the parent company of Google, which is building on a strong foundation and making strides for the next wave of technological advancement.If you have $1,000 you're looking to invest, here's why buying Alphabet stock today could be a smart move.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,70
|-7,14%