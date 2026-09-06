Discover Financial Services Aktie
WKN DE: A0MUES / ISIN: US2547091080
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06.09.2026 08:00:57
The student loan scam looking to dupe already anxious students
Scammers hope to siphon off some of the £2.6bn in student maintenance funds paid out each SeptemberYou are about to start university and can’t wait but then you receive a worrying text message. It is a few days before the first student loan payment is due to land in your account and apparently someone has tried to alter your bank details.“Our records indicate that your bank details on your student finance account were changed on Friday 16th. If you did not do this please contact us immediately,” says the text. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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