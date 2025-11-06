|
07.11.2025 00:08:36
The Trade Desk, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - The Trade Desk, Inc. (TTD) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $115.54 million, or $0.23 per share. This compares with $94.15 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, The Trade Desk, Inc. reported adjusted earnings of $220.72 million or $0.45 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.7% to $739.43 million from $628.01 million last year.
The Trade Desk, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115.54 Mln. vs. $94.15 Mln. last year. -EPS: $0.23 vs. $0.19 last year. -Revenue: $739.43 Mln vs. $628.01 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $840 Million
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
