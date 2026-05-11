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Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie

Shipping Corporation of India Land and Assets für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE0PB301013

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11.05.2026 11:39:20

The weaponization of shipping channels

The crisis around the Strait of Hormuz focused attention on other maritime chokepoints. Experts warn that waterways like the Taiwan Strait or the Strait of Malacca are increasingly being used as geopolitical leverage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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