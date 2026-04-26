WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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26.04.2026 14:27:28
The world ditched wasteful toilets, the US stayed behind
US toilets use far more water than many of their global counterparts. President Donald Trump is pushing to loosen water pressure standards, a move critics say would increase waste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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