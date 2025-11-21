Thermo-electric power station Maritza 3 JSC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thermo-electric power station Maritza 3 JSC hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 BGN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Thermo-electric power station Maritza 3 JSC ein EPS von -172,700 BGN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,5 Millionen BGN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,6 Millionen BGN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at